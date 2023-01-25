Боец СВО из Карелии умер в госпитале

Наш земляк Иван Музлов умер в госпитале Москвы от ран, полученных в зоне спецоперации.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, наш земляк, младший сержант Иван Музлов, наводчик-оператор умер от ран, полученных в ходе СВО, в госпитале им. Бурденко (Москва).

По решению родственников похороны состоятся в Петрозаводске.

Артур Парфенчиков принес соболезнования маме Ивана - Наталье Евгеньевне и отцу - Андрею Евгеньевичу.

«Светлая память нашему земляку. Будем помнить», - написал глава Карелии на своей странице в соцсети.