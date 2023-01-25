Боец СВО из Карелии умер в госпитале

Наш земляк Иван Музлов умер в госпитале Москвы от ран, полученных в зоне спецоперации.
Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, наш земляк, младший сержант Иван Музлов, наводчик-оператор умер от ран, полученных в ходе СВО, в госпитале им. Бурденко (Москва).
По решению родственников похороны состоятся в Петрозаводске.
Артур Парфенчиков принес соболезнования маме Ивана - Наталье Евгеньевне и отцу - Андрею Евгеньевичу.
«Светлая память нашему земляку. Будем помнить», - написал глава Карелии на своей странице в соцсети.
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