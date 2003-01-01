«Бог не любит боязливых»: как две приемные дочки изменили мир семейной пары из Петрозаводска

Год назад в семье жителей Карелии Дмитрия и Анны появилось двое приемных дочек, и этот период в их жизни был непростым.

Тогда им очень помогли психологи региональной общественной организации «Карельский союз защиты детей».

— Я работаю на железной дороге, и однажды мы такой туристической группой от предприятия поехали в Александро-Свирский монастырь, — рассказывает Дмитрий. — Со мной поехала моя 10-летняя дочь. К этому времени я уже лет пять был в разводе. У мощей Александра Свирского все обычно о чем-то просят святого, вот и я загадал обрести семейное счастье.

Буквально через три дня после этого мне звонит двоюродная сестра моего друга Павла и просит помочь ей поставить сигнализацию в автомобиле. Я подрабатывал тогда автоэлектриком. Я поставил ей сигнализацию, мы познакомились. Но поскольку у нас ней была разница в возрасте около 10 лет, я не посмел претендовать на ее внимание. Но так вышло, что мы встретились, и наше знакомство продлилось. А потом Анна стала моей женой. После неудачных попыток родить ребенка мы пришли к мысли, что готовы взять в семью приемных детей.

Признаться, я сначала не сильно поддерживал эту мысль, потому что мне было уже за 50. Годится мужчина в 54 года на роль отца? Возникает вопрос «зачем». В моей жизни было и есть много интересных дел. Я — любитель путешествий. У меня был свой параплан, с братом мы построили яхту. Но я решился взять в семью детей, чтобы поддержать жену».

