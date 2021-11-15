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Богатейшая женщина России обеднела за год на 3 млрд рублей

Новости. Общество
20:30, 15 Декабря 2021
фото: кадр из видообращения

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Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук с начала года потеряла $3,24 млрд рублей в рейтинге BBI.

Богатейшая женщина России, основатель Wildberries Татьяна Бакальчук с начала года потеряла 3,24 миллиарда долларов, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI). Об этом пишет «Лента.Ру».

Общее состояние предпринимательницы на 15 декабря составляет 5,85 миллиарда долларов, при этом в начале года ее капитал оценивался в 9,09 миллиарда долларов. Бакальчук находится в списке богатейших людей мира на 491 месте. На первом месте оказался глава Tesla Илон Маск (251 миллиард долларов), далее идет основатель Amazon Джефф Безос (195 миллиардов долларов).

При этом, по данным Forbes, Бакальчук стала лидером среди всех миллиардеров мира по приросту состояния в 2021 году (плюс 1000 процентов). Издание оценивает ее капитал гораздо выше — в 13 миллиардов долларов. Суммарное состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось на 145 миллиардов долларов (плюс 30 процентов).

Ранее бизнес-школа «Сколково» составила рейтинг уважения российских женщин-предпринимателей. На первом месте оказалась Бакальчук, в первую тройку также вошли политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

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Комментарии

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