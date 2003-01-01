Богатейших граждан России могут обязать платить повышенные подоходные налоги

В Госдуме предложили увеличить налог на роскошь.
Подоходный налог свыше 22% могут ввести для сверхбогатых россиян. Такую инициативу выдвинул председатель партии и думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает ТАСС.
— Наши предложения очень простые. С прошлого года введена прогрессивная шкала НДФЛ, о которой мы говорили с начала создания нашей партии, с 2006 года. Но 22% платят те, кто получает более 50 млн рублей в год. И те, кто 500 миллионов рублей получает и еще больше, они все равно платят только 22%. Первое решение — это реальная прогрессия. Пускай платят и 25%, и 35%, и ничего с ними не будет, — выразил мнение депутат.
Народный избранник также предложил обложить налогом дорогостоящее имущество состоятельных людей — самолёты, яхты и вертолёты. При этом он отметил, что такой платёж должен коснуться только «олигархов», не затронув граждан.