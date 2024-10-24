Богатый улов: жители Суоярви сделали основательные запасы на зиму

Суоярвская рыбная ярмарка собрала любителей свежего улова.

В Суоярви прошла рыбная ярмарка. Об итогах рассказал на своей странице Роман Петров, глава Суоярвского района.

Как отметил Петров, ярмарка порадовала разнообразием рыбных продуктов. Гости могли приобрести свежую ряпушку, форель, икру и рыбные консервы от местных производителей. Особой популярностью пользовалась уха лохикейтто из красной рыбы, которую варили прямо на месте.

Помимо рыбы, на ярмарке был представлен широкий ассортимент мясной продукции, свежих овощей и фруктов, а также различные деликатесы. Местные фермеры предлагали свежее мясо, а производители традиционных карельских продуктов угощали посетителей своими фирменными блюдами.

Роман Петров поделился, что ярмарка сопровождалась культурной программой. Артисты из Вешкелицы исполняли песни на карельском языке и танцы, создавая праздничную атмосферу.

«Каким случился улов у тех, кто предпочел рыбалку на озерах, неизвестно», — добавил глава в конце. — «Но с ярмарки точно несли суоярвцы богатый улов, хоть и пришлось изрядно потратиться».