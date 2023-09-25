Реклама

«День открытых дверей»: будущие жильцы побывали в жилом комплексе TALOJÄRVI. город у воды
25.09.2023 17:58
Владелец бара в Петрозаводске рассказал, что наливают клиентам в барах в условиях санкций
25.09.2023 15:54
Стаи бродячих собак бегут из России в Финляндию
25.09.2023 16:58

Богатый урожай царицы полей собрали в карельском племсовхозе

Новости. Общество
09:15, 26 Сентября 2023
фото: Министерство сельского и рыбного хозяйства РК / VK

Новости партнеров

В этом году в племсовхозе «Мегрега» посеяли 40 га кукурузы.

В племсовхозе «Мегрега» собрали богатый урожай кукурузы, рассказали в Минсельхозе Карелии 25 сентября.

Как сообщили в источнике, чтобы обеспечить крупный рогатый скот кормами собственного производства и усовершенствовать структуру кормовых культур специалисты АО «Племсовхоз «Мегрега» решили в этом году засеять часть полей кукурузой. Эксперимент оказался успешным, отметила главный агроном Надежда Ерофеева.

«Всего в этом году мы посеяли 40 га кукурузы сорта «Воронежский». Урожаем довольны — почти по 32 тонны с одного гектара. Могу сказать, что кукуруза оказалась неприхотливым растением. Несмотря ни на что все лето она активно набирала рост, в августе уже были полноценные стебли, на каждом из которых появилось по 3-4 початка», — поделилась Надежда Петровна.

На будущий год, если в хозяйстве появится комбайн, в планах руководства племсовхоза засеять кукурузой 100 гектаров земли, рассказали в источнике.

По словам Надежды Ерофеевой, в этом году по традиции засеяли и собрали хороший урожай тритикале, ячменя и смеси гороха и ячменя. Кроме того, ведутся работы по подготовке почвы к весне: вспахано уже более 250 га.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2023, 20:30
В России резко упали оптовые цены на бензин
21.09.2023, 00:10
Психолог назвал главную черту характера долгожителей
19.09.2023, 10:10
Откуда и куда пройдет новая четырехполосная трасса в Карелии
25.09.2023, 16:58
Стаи бродячих собак бегут из России в Финляндию
24.09.2023, 09:17
Экс-мэр Петрозаводска Любарский вернется домой в ноябре
24.09.2023, 10:30
Жители маленькой деревни в Карелии собрали 11 пакетов вещей для многодетных

Чтиво

25.09.2023 08:56
Без политики
Как жители Петрозаводска могут сэкономить этой осенью с помощью СБП
Делимся с вами способом получить 3% кешбэка за повседневные траты.
«Веруны»
25.09.2023 08:30
Все тайны «Кофе со сливками»
25.09.2023 07:15
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске отпраздновали первоклассный День знаний
21.09.2023 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.