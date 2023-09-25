Богатый урожай царицы полей собрали в карельском племсовхозе

В этом году в племсовхозе «Мегрега» посеяли 40 га кукурузы.

В племсовхозе «Мегрега» собрали богатый урожай кукурузы, рассказали в Минсельхозе Карелии 25 сентября.



Как сообщили в источнике, чтобы обеспечить крупный рогатый скот кормами собственного производства и усовершенствовать структуру кормовых культур специалисты АО «Племсовхоз «Мегрега» решили в этом году засеять часть полей кукурузой. Эксперимент оказался успешным, отметила главный агроном Надежда Ерофеева.



«Всего в этом году мы посеяли 40 га кукурузы сорта «Воронежский». Урожаем довольны — почти по 32 тонны с одного гектара. Могу сказать, что кукуруза оказалась неприхотливым растением. Несмотря ни на что все лето она активно набирала рост, в августе уже были полноценные стебли, на каждом из которых появилось по 3-4 початка», — поделилась Надежда Петровна.

На будущий год, если в хозяйстве появится комбайн, в планах руководства племсовхоза засеять кукурузой 100 гектаров земли, рассказали в источнике.



По словам Надежды Ерофеевой, в этом году по традиции засеяли и собрали хороший урожай тритикале, ячменя и смеси гороха и ячменя. Кроме того, ведутся работы по подготовке почвы к весне: вспахано уже более 250 га.