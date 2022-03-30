Богатырь родился в Карелии

За первых три месяца 2022 года в республике появились на свет 1062 ребёнка.

За первый квартал 2022 года в Карелии родились 1062 ребёнка: 563 мальчика и 499 девочек, из них 15 двоен. Такие данные привел глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Самый маленький вес — 600 граммов — у родившейся девочки, самый большой — 5260 граммов — у мальчика», — отметил министр.

Ранее сообщалось, в Карелии врачи спасли за год 31 малыша, родившегося весом до 1 кг.