Богатыри мира не приедут в Карелию из-за коронавируса

Российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL —Strongman Champion League не состоится из-за действующих ограничений на проведение массовых мероприятий.

Международные соревнования по силовому экстриму в Карелии отменены. Мероприятие должно было состояться в Петрозаводске 18 июля. Проведению соревнований помешали ограничительные меры из-за распространения COVID-19. Об этом сообщают организаторы.

"В связи с действующими ограничениями на проведение массовых мероприятий в России, соревнования по силовому экстриму в Петрозаводске в этом году отменяются. Будем надеяться на следующий год!", - говорится в тексте заявления организаторов.

Изначально предполагалось, что соревнования в Карелии посетят звезды силового экстрима.

В минувшем году "Богатыри мира" продемонстрировали в Петрозаводске предел человеческой силы.