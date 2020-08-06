890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии за месяц убили 9 человек, а изнасиловали – 5 3
Сегодня 07:40
Заключенные Карелии осваивают иностранные языки
06.08.2020 18:20
Еще один летальный случай пациента с ковидной инфекцией зарегистрирован в Карелии 1
Сегодня 08:55
Глава Карелии ведет свой подсчет жертв коронавируса, которые ранее не входили в сводку Минздрава 25
Сегодня 09:33
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
Сегодня 09:25
Дополнительные средства выделены из бюджета на погашение ипотеки многодетных семей
06.08.2020 16:34

Боитесь ли вы второй волны коронавируса? (ОПРОС)

Новости. Общество
14:44, 07 Августа 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

Карелия начала готовиться ко второй волне коронавируса, которая ожидается осенью.

Как заявил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, этой осенью прогнозируется большое число больных острыми респираторными заболеваниями.

"Тяжесть этого периода будет обусловлена наслоением сезонных вирусных и бактериальных заболеваний на фоне распространения новой коронавирсуной инфекции", - отметил Михаил Охлопков.

Также глава карельского Минздрава сообщил, что в рамках подготовки ко второй волне коронавируса Карелия одной из первых в России развернет 5 видов инфекционных стационаров в регионе.

"Столица на Онего" интересуется: А вы боитесь второй волны коронавирус?

Ответить на вопрос можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-07 15:09:23
В стране есть более страшный вирус-коррупция и воровство в высших эшелонах власти.
Изя
2020-08-07 15:37:20
zanoza, это и сгубит эту власть . но никак ни короновирус )) :)
новый
2020-08-07 14:48:55
Либерашки как обычно истерят и боятся ограничительных мер. Да и пёс с ними.
Изя
2020-08-07 15:38:21
новый, уже и получше , мягше надо быть и гибше ))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.07.2020, 15:42
Стало известно, чем не нравится пассажирам двухэтажный поезд "Карелия"
31.07.2020, 13:25
Два постояльца частного пансионата для пожилых людей в Петрозаводске скончались от коронавируса (СРОЧНО)

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело 1
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 6
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 5
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»