Боитесь ли вы второй волны коронавируса? (ОПРОС)

Карелия начала готовиться ко второй волне коронавируса, которая ожидается осенью.

Как заявил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, этой осенью прогнозируется большое число больных острыми респираторными заболеваниями.

"Тяжесть этого периода будет обусловлена наслоением сезонных вирусных и бактериальных заболеваний на фоне распространения новой коронавирсуной инфекции", - отметил Михаил Охлопков.

Также глава карельского Минздрава сообщил, что в рамках подготовки ко второй волне коронавируса Карелия одной из первых в России развернет 5 видов инфекционных стационаров в регионе.

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