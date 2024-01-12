Бойкий мужчина решил построить дом на самом известном острове Карелии и проиграл

Житель Карелии успел установить фундамент в охранной зоне, но по решению суда должен будет его убрать.

В прокуратуру Медвежьегорского района обратились сотрудники регионального управления по охране объектов культурного наследия с просьбой провести проверку на острове Кижи.



Специалисты надзорного органа выяснили, что в 2022 году собственник земельного участка в районе береговой полосы Онежского озера, а также в охранной зоне ансамбля Кижского погоста заложил фундамент для строительства частного дома.

Сотрудники управления потребовали строительство прекратить, но мужчина решил судиться. Прокуратура района обратилась в суд с иском, чтобы обязать землевладельца демонтировать фундамент.



Суд встал на сторону властей, житель Карелии обязан в течение полугода ликвидировать начавшееся строительство, рассказали в республиканской прокуратуре.