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Бойкий мужчина решил построить дом на самом известном острове Карелии и проиграл

Новости. Общество
10:00, 13 Января 2024
фото: © музей «Кижи» / ВК

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Житель Карелии успел установить фундамент в охранной зоне, но по решению суда должен будет его убрать.

В прокуратуру Медвежьегорского района обратились сотрудники регионального управления по охране объектов культурного наследия с просьбой провести проверку на острове Кижи.

Специалисты надзорного органа выяснили, что в 2022 году собственник земельного участка в районе береговой полосы Онежского озера, а также в охранной зоне ансамбля Кижского погоста заложил фундамент для строительства частного дома.

Сотрудники управления потребовали строительство прекратить, но мужчина решил судиться. Прокуратура района обратилась в суд с иском, чтобы обязать землевладельца демонтировать фундамент.

Суд встал на сторону властей, житель Карелии обязан в течение полугода ликвидировать начавшееся строительство, рассказали в республиканской прокуратуре. 

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