Бойкий мужчина решил построить дом на самом известном острове Карелии и проиграл

Житель Карелии успел установить фундамент в охранной зоне, но по решению суда должен будет его убрать.
В прокуратуру Медвежьегорского района обратились сотрудники регионального управления по охране объектов культурного наследия с просьбой провести проверку на острове Кижи.
Специалисты надзорного органа выяснили, что в 2022 году собственник земельного участка в районе береговой полосы Онежского озера, а также в охранной зоне ансамбля Кижского погоста заложил фундамент для строительства частного дома.
Сотрудники управления потребовали строительство прекратить, но мужчина решил судиться. Прокуратура района обратилась в суд с иском, чтобы обязать землевладельца демонтировать фундамент.
Суд встал на сторону властей, житель Карелии обязан в течение полугода ликвидировать начавшееся строительство, рассказали в республиканской прокуратуре.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание