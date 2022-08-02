Бойцам Росгвардии пришлось разнимать жителей Карелии, устроивших драку на дороге

Молодые люди в Сегеже устроили схватку посреди проезжей части, сообщили в Росгвардии Карелии.

В ночь на 12 августа в Сегеже сотрудники Росгвардии выехали на вызов: двое молодых людей, местных жителей, в пьяном состоянии устроили драку на проезжей части дороги. Агрессивно настроенные сегежане не реагировали на замечания. В результате оба молодых человека, 24 и 25 лет, оказались в полиции.

А вечером 11 августа росгвардейцы задержали жителя Петрозаводска. В одном из магазинов города он взял с прилавка бутылку алкоголя за тысячу рублей и, спрятав в рукав толстовки, попытался выйти на улицу. В результате потребовалась помощь бойцов росгвардии, которые установили личность нарушителя — им оказался 55-летний петрозаводчанин.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Медвежьегорске мужчину, мешавшего работе ресторана.