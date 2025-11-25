РЕКЛАМА
Солитёрная — выбрасывай! Какая  рыба с червями представляет опасность для человека
25 ноября, 19:40
«Это будет точка притяжения»: что ждет Петровский завод в Кончезеро
24 ноября, 16:20 Статьи
«Болельщики «Спартака» — везде самые лучшие». Романцев, Дасаев, Шмаров ответили на вопросы «Столицы на Онего»
23 ноября, 19:45 Статьи
Бойцовская собака держит в страхе владельцев более мелких питомцев в одном из микрорайонов Петрозаводска
Сегодня 09:54
Собака породы Кане-корсо вновь набросилась на более мелкого пса в жилом комплексе «Каскад». Это уже не первый случай, когда владелец не справляется с собственным питомцем.

фото: © скрин с видео

Видео с камер наружного наблюдения в редакцию прислали жители жилого комплекса. На кадрах вновь отчетливо видно, что собака породы кане-корсо становится неуправляемой, когда рядом проходит более маленький пес, который еще и лает. В данном случае — шпиц. Именно он первым проявил внимание, чем и вызвал реакцию бойцовском собаки.

Это уже не первый случай. «Столица» рассказывала, как эта же собака напала на корги, удержать животное не смогла хозяйка, она даже дважды упала. В этот раз на прогулку вышел владелец, но он тоже смог с трудом справиться со своим большим псом.

Понятно, что такие ситуации на прогулках теоретически возможны, но хозяин должен нести ответственность за животное, должен уметь контролировать его поведение, воспитывать собаку. Тем более что это в случае с кане-корсо возможно. Как пишут кинологи, она поддается дрессировке, в целом она не агрессивная и послушная владельцу. Но на опасность реагирует практически молниеносно. Поэтому псы — хорошие охранники. Если кто-то нарушит их территорию, пес может начать действовать по собственному усмотрению, иногда даже не слушаясь хозяев, говорят эксперты.

Видимо, в данном случае он воспринимает проходящих собак как угрозу. Важно, чтобы тогда у животного был намордник. Это одно из правил содержания собак. Сейчас по первому факту проводится проверка, заявление поступило, сообщили «Столице» в МВД. Материалы направлены в административную комиссию Петрозаводска для рассмотрения вопроса по ст. 2.28 Закона Республики Карелия об административных правонарушениях. Члены комиссии уполномочены принимать решения по таким фактам в отношении владельцев агрессивных животных.

Напомним, тогда бойцовская собака изрядно потрепала корги, владельцам пришлось обращаться к ветеринару. Собака пережила стресс. Кто больше испугался сейчас — шпиц или владелица — непонятно. Но местные жители опасаются, что животное может наброситься и на маленьких детей, которые тоже могут привлекать внимание криком или резкими действиями.

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

