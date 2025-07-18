Бойцы из клуба «Танненберг» в Кеми показали элементы боя на мечах

Любителям исторического фехтования вручили благодарственные письма за спортивные достижения.

Активистов отделения клуба исторического фехтования «Танненберг» наградили в Кеми. Воспитанникам тренера Александра Виролайнена благодарственные письма вручил глава города Егор Дыкуль. Он пояснил, что члены клуба отмечены за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие молодежного движения.

«Ребята занимаются с огромным энтузиазмом. К тренировкам подходят очень серьезно и достойно представляют район на турнирах, показывают высокие результаты. Это пример того, что командный дух, дисциплина и любовь к своему делу приводят к настоящим победам», - сказал Егор Дыкуль.

Александр Виролайнен отметил, что такое признание работы клуба очень ценно.

«Это вдохновляет нас на новые свершения и доказывает, что наш труд нужен и важен для подрастающего поколения Кеми. Когда видишь, как ребята растут, развиваются, достигают успехов - понимаешь, что наши усилия не напрасны», - поделился тренер. Клуб «Танненберг» под руководством Александра Виролайнена уже много лет является центром притяжения для увлеченных спортивным фехтованием и исторической реконструкцией подростков.

Воспитанники клуба регулярно побеждают на региональных и всероссийских турнирах. В этом году особенно отличилась Анна Кузьмина, завоевавшая золото на престижном Кубке Арсенала в Москве.

На тренировке после официальной части гости увидели показательные выступления. Участники клуба продемонстрировали элементы современного мечевого боя.