Бойцы Росгвардии Карелии за неделю более 400 раз поднимались по тревоге

Наряды Росгвардии за неделю 429 раз выезжали на охраняемые объекты Карелии, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Карелии за прошедшую неделю совершили 429 выездов по сообщениям и сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан. В четырех случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 10 человек за административные правонарушения.