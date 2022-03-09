Бойцы Росгвардии Карелии за неделю задержали 18 правонарушителей

Сотрудники вневедомственной охраны за прошедшую неделю совершили 348 выездов на охраняемые объекты, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Сотрудники вневедомственной охраны за прошедшую неделю в 13 случаях пресекли попытки хищения имущества организаций, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 15 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступления задержаны 3 человека.