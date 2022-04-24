Бойцы Росгвардии Карелии задержали мужчину с бутылкой в кармане

В Карелии сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в хищениях.
В выходные дни тревожные кнопки сработали в охраняемых торговых заведениях Олонца, Кеми и Петрозаводска.
Так, сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны получили вызов из гипермаркета. Представитель охранной организации пояснил росгвардейцам, что неизвестный гражданин спрятал в карман бутылку крепкого спиртного и попытался без оплаты вынести товар из магазина.
Аналогичные правонарушения был зарегистрированы и в других районах Карелии. Были задержаны 35-летний и 46-летний правонарушители. Сотрудники Росгвардии передали задержанных полиции для дальнейшего разбирательства.
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