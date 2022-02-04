Бойцы Росгвардии массово разоружают жителей Карелии по поручению президента РФ

Региональное Управление Росгвардии в период с 1 декабря 2021 по 1 февраля 2022 провело на территории Карелии 2554 проверки владельцев гражданского огнестрельного оружия.

Как сообщили в Управлении, за это время было составлено более 100 протоколов об административных правонарушениях, изъято 32 единицы гражданского огнестрельного оружия.

Еще 120 владельцев добровольно отказались от права владения оружием, которое в последствии будет направлено на утилизацию.

Проверки проводятся по поручению президента Российской Федерации «О профилактических мерах в сфере оборота оружия», согласно которому с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года, будет проведена полная комплексная проверка владельцев гражданского огнестрельного оружия.