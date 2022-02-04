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Бойцы Росгвардии массово разоружают жителей Карелии по поручению президента РФ

Новости. Общество
09:08, 09 Февраля 2022
фото: © Росгвардия Карелии

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Региональное Управление Росгвардии в период с 1 декабря 2021 по 1 февраля 2022 провело на территории Карелии 2554 проверки владельцев гражданского огнестрельного оружия.

Как сообщили в Управлении, за это время было составлено более 100 протоколов об административных правонарушениях, изъято 32 единицы гражданского огнестрельного оружия.

Еще 120 владельцев добровольно отказались от права владения оружием, которое в последствии будет направлено на утилизацию.

Проверки проводятся по поручению президента Российской Федерации «О профилактических мерах в сфере оборота оружия», согласно которому с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года, будет проведена полная комплексная проверка владельцев гражданского огнестрельного оружия.

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Комментарии

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Саныч
2022-02-09 10:20:09
А вот если бы президент поручил коррупцию извести...
Leopol'd
2022-02-09 09:40:43
Все - таки нервничают наверху. Всеми средствами изывают гражданское оружие. Хотя статистика говорит, что в преступлениях оно обычно не участвует.
Горожанин
2022-02-09 09:52:23
Leopol'd, по статистике слышал самое опасное оружие - кухонный нож. Надо бы тут навести порядок.
Изя
2022-02-09 09:20:10
Да не смешите лошадям подковы ))) :)
Гость
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