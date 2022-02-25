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Бойцы Росгвардии не позволили двум жителям Карелии насладиться бесплатным алкоголем

Новости. Происшествия
08:45, 26 Февраля 2022
фото: © Управление Росгвардии Карелии

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Росгвардейцы задержали правонарушителей в охраняемых магазинах Карелии, сообщили в ведомстве.

На днях вечером в двух сетевых магазинах Карелии были нажаты тревожные кнопки. Причиной вызовов стали попытки хищения товаров.

Так, сотрудники Кондопожского отдела вневедомственной охраны Росгвардии прибыли в торговое заведение на улице Советов. По словам директора магазина, неизвестный пронес мимо кассы бутылку крепкого спиртного стоимостью около 600 рублей.

Росгвардейцы задержали 44-летнего местного жителя и передали его полиции. В Кеми был задержан еще один 44-летний гражданин, который попытался незаметно пройти с неоплаченным товаром – продовольствием, кондитерской продукцией и алкоголем. Сумма ущерба составила около 2,5 тыс. рублей.

А утром на пункт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемого гипермаркета. К прибывшему на место наряду группы задержания обратились представители охранной организации и пояснили, что неизвестный мужчина попался на хищении элементов питания.

Личность нарушителя была установлена – им оказался 34-летний горожанин. Злоумышленника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

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кир
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