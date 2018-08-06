Бойцы Росгвардии поймали жителя Олонца, укравшего бутылку водки в магазине

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В Олонце задержали подозреваемого в совершении грабежа, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В минувшую субботу 4 августа в районе 17.30 сработала тревожная сигнализация в одном из магазинов Олонца. На месте сотрудники установили, что неизвестный гражданин открыто похитил бутылку водки и скрылся.
Недалеко от магазина нарушитель был задержан росгвардейцами и передан в полицию. При установлении личности выяснилось, что в биографии подозреваемого были криминальные эпизоды, включая кражу и применение насилия в отношении представителя власти.
По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.
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