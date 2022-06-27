Бойцы Росгвардии помогли буйному посетителю покинуть кафе Петрозаводска

В Петрозаводске сотрудники кафе вызвали росгвардейцев, чтобы унять пьяного клиента, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

На днях вечером кнопка тревожной сигнализации сработала в одном из петрозаводских кафе. Работник бара вызвала наряд вневедомственной охраны после того, как находящийся на территории заведения неизвестный ей мужчина, не реагируя на замечания, продолжал приставать к посетителям, оскорблять их и сотрудников, выражался нецензурной бранью, размахивал руками и своим поведением мешал работе кафе.

Прибывшая на место происшествия группа задержания установила личность нарушителя. Им оказался 22-летний петрозаводчанин. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан полиции.