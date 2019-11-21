Бойцы Росгвардии спасли врачей поликлиники в Петрозаводске от пьяного посетителя

Пьяные граждане задержаны вневедомственной охраной за мелкое хулиганство, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Два случая зарегистрированы в Петрозаводске 20 ноября. В 1.23 сработала кнопка тревожной сигнализации бара на улице Зеленой, где 33-летний нетрезвый гость заведения вел себя агрессивно.

В 11.04 сработала тревожная сигнализация охраняемой поликлиники в центре города. Задержан 50-летний гражданин, который мешал работе персонала. Задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства.