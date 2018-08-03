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Новости. Происшествия
15:45, 03 Августа 2018

Бойцы Росгвардии задержали петрозаводчанина, "забывшего заплатить" за продукты

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В магазине на Кукковке совершена кража, подозреваемый задержан, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске сотрудниками вневедомственной охраны задержан гражданин, которого разыскивала полиция.

Утром 2 августа сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине на улице Фролова. Там был задержан молодой петрозаводчанин за хищение товара на сумму более четырех тысяч рублей.

Группа задержания при установлении личности выяснила, что гражданин находится в розыске по подозрению в совершении мелкого хищения.

В соответствии с российским законодательство задержанному молодому человеку грозит уже уголовная ответственность. Теперь его могут привлечь по статье 158 УК РФ "Кража".

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