Бойцы Росгвардии задержали пьяного дебошира в баре Петрозаводска

Сотрудники вневедомственной охраны вывели нетрезвого нарушителя из питейного заведения в наручниках.

В воскресенье днём дежурный наряд вневедомственной охраны приехал на вызов в один из баров Петрозаводска, информирует паблик "Управление Росгвардии по Республике Карелия".

Сотрудники бара нажали "тревожную кнопку", чтобы обезопасить заведение от посетителя, который вёл себя неадекватно, ругался матом и в какой-то момент перешёл к угрозам физической расправы. Замечания работников бара не призвали гражданина к порядку.

Прибывшей на место группе задержания пришлось применить физическую силу, на буйного посетителя были одеты наручники.

При установлении личности выяснилось, что задержанный – 44-летний житель Петрозаводска. Он передан сотрудникам полиции, в настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности.