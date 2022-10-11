Бойцы Росгвардии задержали в магазине Петрозаводска мужчину в новых украденных трусах

Сотрудники Росгвардии пресекли хищения в торговых заведениях Петрозаводска и Медвежьегорска, сообщили в ведомстве.

Ранним утром 8 ноября сотрудники гипермаркета Петрозаводска воспользовались тревожной кнопкой. На место вызова был направлен наряд вневедомственной охраны.

По прибытии группа задержания установила, что гражданин в черном пальто взял с прилавка нательное белье, прошел в примерочную, надел на себя и попытался незаметно пройти мимо кассы. Завершить начатое ему не удалось. Представители охранной службы передали нарушителя, 40-летнего жителя Олонецкого района, представителям Росгвардии. Задержанный был доставлен в отделение полиции.

В этот же день тревожно-вызывная сигнализация сработала в сетевом магазине Медвежьегорска. Росгвардейцы задержали 47-летнего горожанина, который ранее совершил хищение из данного торгового заведения.