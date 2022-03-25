Боксер из Карелии победил на всероссийских соревнованиях

Карельский боксер Константин Опольский победил на всероссийских соревнованиях класса «А» по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР В. П. Агеева.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

В турнире, проходившем в Московской области, Опольский провёл четыре поединка и во всех одержал убедительные победы.