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Боксер из Карелии победил на всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
18:20, 14 Сентября 2020
фото: © Министерство спорта Республики Карелия
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Константин Опольский одержал победу на соревнованиях по боксу класса "А", где подтвердил звание "Мастер спорта", сообщили в Минспорта Карелии.

C 7 по 12 сентября в Одинцово проходили Всероссийские соревнования по боксу класса "А" имени народного артиста СССР, героя труда Российской Федерации Иосифа Кобзона.

В первом бою карельский боксер Константин Опольский одолел соперника из Севастополя, а в двух последующих - боксеров из Бурятии. Наш спортсмен в очередной раз подтвердил звание "Мастер спорта России" и стал победителем.

Ранее лыжница из Карелии показала лучший результат в кроссе на всероссийских соревнованиях.

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