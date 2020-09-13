Боксер из Карелии победил на всероссийских соревнованиях

Константин Опольский одержал победу на соревнованиях по боксу класса "А", где подтвердил звание "Мастер спорта", сообщили в Минспорта Карелии.

C 7 по 12 сентября в Одинцово проходили Всероссийские соревнования по боксу класса "А" имени народного артиста СССР, героя труда Российской Федерации Иосифа Кобзона.

В первом бою карельский боксер Константин Опольский одолел соперника из Севастополя, а в двух последующих - боксеров из Бурятии. Наш спортсмен в очередной раз подтвердил звание "Мастер спорта России" и стал победителем.

Ранее лыжница из Карелии показала лучший результат в кроссе на всероссийских соревнованиях.