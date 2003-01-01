Боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира

Константин Опольский победил соперников на клубном чемпионате мира по боксу в Рио-де-Жанейро.

В Центре спортивной подготовки Карелии рассказали о завершившемся в Рио-де-Жанейро в Бразилии клубном чемпионате мира по боксу, где в составе команды ЦСКА принял участие наш земляк — Константин Опольский.

Спортсмен Центра спортивной подготовки вновь доказал своё мастерство, характер и силу духа, в напряжённой борьбе одержав уверенные победы над соперниками. Тем самым Константин подтвердил свой статус двукратного чемпиона мира по боксу!

Всего в чемпионате приняли участие 65 спортсменов из 12 стран, финальные поединки прошли 18 октября.

— Поздравляем чемпиона с блестящим результатом и желаем новых побед, ярких боёв и неизменной веры в себя, — написали в Центре спортивной подготовки.