Боксер из Карелии Роман Богданов будет защищать честь России на Первенстве Европы

Воспитанник костомукшского спорта Роман Богданов вошёл в состав сборной России и отправится на Первенство Европы по боксу.
Роман Богданов (на фото слева) - костомукшанин. Сейчас он в Санкт-Петербурге под руководством наставника Максима Безуглого готовится к участию в Первенстве Европы. Спортсмену предстоит выступить в престижной весовой категории до 63,5 кг. На европейском ринге он будет соревноваться с лучшими спортсменами своих возрастных групп — 17-18 и 19-22 лет.
Всего в состав сборной России вошли юниоры 17-18 лет Роман Богданов и Егор Скареднев в весовых категориях до 63,5 кг и до 67 кг и юниоры 19-22 лет и Владимир Ермаков в категории до 92 кг, сообщает Спортивная Федерация Бокса Санкт-Петербурга.
С 1 по 10 ноября в Армении пройдут первенства Европы среди юниоров и юниорок 17-18 лет и 19-22 лет.
Ранее мы сообщали, что карельский боксер Роман Богданов выступил на международном турнире с победы.
Напомним, ранее карельские пауэрлифтеры установили рекорды на Кубке России в Кургане.