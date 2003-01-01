Боксер из Карелии Роман Богданов стал чемпионом международного турнира

Спортсмен из Карелии Роман Богданов завоевал золотую медаль на международном турнире «Евразийский кубок «Даурия» в Чите. Об этом сообщил Центр спортивной подготовки.

Соревнования проходили с 8 по 13 сентября. В турнире участвовали 150 спортсменов из 19 стран мира, включая Кубу, Китай, ЮАР и Бразилию.

18-летний Роман Богданов стал лучшим в весовой категории до 63,5 кг среди юниоров 17-18 лет. Он провел четыре победных боя. Богданов победил боксеров из Монголии, Беларуси, Узбекистана и в финале одолел партнера по сборной России Владимира Ямкова.

Карельский спортсмен получил сертификат на 500 тысяч рублей, кроме того, ему присвоено звание мастера спорта международного класса. В ноябре Роман Богданов выступит на первенстве Европы.

Напомним, в мае Роман Богданов стал победителем Первенства России по боксу среди юниоров 2007–2008 года рождения. Он провел 5 поединков и во всех одержал победу. Роман вошёл в основной состав сборной команды России и готовится к первенству Мира.