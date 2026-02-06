Боксер из Карелии стал чемпионом всероссийского турнира

Артемий Богданович завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях в Псковской области.
Боксёр из Карелии Артемий Богданович завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях в Псковской области, сообщает Федерация бокса Республики Карелия. Турнир собрал сильнейших спортсменов со всей страны. В решающем поединке он одержал победу над представителем Псковской области Вадимом Ивановым.
Эта победа принесла Артемию Богдановичу звание чемпиона престижного мастерского турнира. После окончания соревнований спортсмен поблагодарил всех, кто его поддерживал, и отметил, что уже начал подготовку к новым стартам.