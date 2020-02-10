Боксеры из Карелии завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Эстонии

Карельские спортсмены выступили в финале Международного турнира в Кохтла-Ярве, посвященного памяти тренера Ханса Кайва.

Соперниками наших четыре боксеров были спортсмены из Германии, Украины, Белоруссии, Литвы, Эстонии и России.

Максим Макаров завоевал в Эстонии золото, одержав в финале уверенную победу над соперником из Эстонии. Наш боксер был также отмечен специальным призом "За лучший бой турнира". Никита Захаров, Вадим Хлыстко и Иван Холодный уступили в финале своим соперникам и стали серебряными призерами, сообщили в Минспорта Карелии.