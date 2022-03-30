Более 1,5 кг наркотиков изъяли в Карелии во время акции «Сообщи, где торгуют смертью»

За время акции в МВД Карелии поступило 114 сообщений о незаконном обороте наркотиков.

Подведены итоги первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщили в МВД Карелии. Так, в ходе мероприятий полицейские проверили более 380 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, а также тех, кто ранее привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков. За время акции получено 114 сообщений о незаконном обороте наркотиков, выявлено 29 преступлений и 38 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято более 1700 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

Совместно с органами образования и здравоохранения сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков провели разъяснительные беседы с учащимися старших классов и студентами. В учебных заведениях республики прошли беседы с педагогами, а также родительские собрания. В ходе дискуссии выработан алгоритм действий при выявлении подростков, употребляющих психоактивные вещества, отметили в МВД республики.

Ранее сообщалось, суд назначил наказание подростку, распространявшему наркотики в Карелии.