Более 1 млрд молодых людей на планете могут лишиться слуха из-за громкой музыки в наушниках

Ученые выяснили, что более 1 млрд подростков и молодых людей могут лишиться слуха или начать хуже слышать из-за использования наушников.

По мнению ученых, более 1 млрд подростков и молодых людей могут лишиться слуха или начать хуже слышать из-за использования наушников и наушников-вкладышей, а также из-за посещения заведений с громкой музыкой. Об этом пишет РБК со ссылкой на статью в журнале BMJ Global Health.



Эксперты изучили порядка 30 исследований, в которых приняли участие в общей сложности более 19 тысяч человек. Оказалось, что 24% людей в возрасте от 12 до 34 лет слушают музыку на личных устройствах (мобильных телефонах или MP3-плеерах) на «небезопасном уровне» громкости. В группу риска попали и те, кто посещает шумные развлекательные места: дискотеки, бары, клубы.



Все эти факторы могут привести в молодости к повышенному риску потери слуха в зрелом и в пожилом возрасте, отметили эксперты. В целом во всем мире, по оценкам авторов исследования, число молодых людей, которым в будущем может угрожать потеря слуха в результате небезопасного прослушивания музыки, колеблется от 0,67 до 1,35 млрд человек.



Как оказалось, громкое прослушивание музыки ― не единственная угроза здоровью подростков. Ранее специалисты Испанского национального центра сердечно-сосудистых исследований заявили, что молодые люди в возрасте от 12 до 16 лет, которые спят менее семи часов в сутки, на 70% чаще страдают ожирением.