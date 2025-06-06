Более 10 гектаров земель сельхозназначения хотят изъять из собственности и аренды в Карелии

Нарушения законодательства выявлены на 273 земельных участках сельхозназначения в Карелии.

Проверку участков провело Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора Карелии. Речь о землях, выделеных под ведение сельского хозяйства — выращивание растений и животных.

По данным ведомства, нарушения были выявлены на 273 участках. К примеру, арендатор 18 га в Олонецком районе не использовал участок по назначению. Тот зарастал. Сотрудники Россельхознадзора обратились в Минимущество с предложением найти более добросоветстного арендатора. К слову, отсутствие ухода за землей — самое часто встречающееся нарушение.

Так, в ходе проверки было выявлено 210 участков из 273, которые зарастали травой. Также с трех участков был снят и вывезен плодородный слой почвы, на 43 были нарушения правил эксплуатации мелиоративной системы.

Общая площадь земельных участков, на которых установлены нарушения, — более 2000 га. Владельцам и арендаторам вручили предписания об устранении нарушений. С частью хотят расторгнуть договоры аренды, у части — хотят изъять землю. Речь о 12 гектарах.

Ранее в России утвердили критерии неиспользуемых земельных участков. Они станут основанием для изъятия участков. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.