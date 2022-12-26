Более 10 нарушителей отстранили от управления автомобилем в Петрозаводске за минувшие выходные

В последние выходные перед Новым Годом 11 водителей в столице Карелии сели за руль нетрезвыми или без прав.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, инспекторы ДПС за выходные отстранили от управления 11 водителей: пять из них управляли автомобилем с признаками опьянения, шесть — не имели права управления.

Первым грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет, вторым — штраф до 15 тысяч рублей и эвакуация автомобиля на штрафстоянку.

Госавтоинспекция призывает сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.