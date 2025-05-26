Более 10 тысяч в день: фестиваль «Воздух Карелии» побил рекорды по продажам билетов

Рекордным стало и количество выступающих артистов на нем.

«Воздух Карелии» в этом году станет самым массовым за всю историю фестиваля. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил его руководитель и продюсер Максим Мазуровский.

В этом году юбилейный, 20-й, фестиваль «Воздух Карелии» будет проходить в Петрозаводске на аэродроме «Пески» с 12 по 15 июня.

По словам Максима Мазуровского, впервые на нем будут работать три полноценные сцены. Рекордным станет и количество выступающих артистов на них – более 60 человек. В их числе – «Алиса», «Ария», «Чиж & Co», «Три дня дождя», Niletto, Нейромонах Феофан, «Горшенев», «Пилот», «Северный Флот», «Trubetskoy», Игорь Растеряев, «Ундервуд», «Гудтаймс», «Джанго», «План Ломоносова», «Слот», 7Б, «Йорш», «Бригадный Подряд», Jane Air, «Чёрный вторник» и другие.

– Специальный гость фестиваля – ансамбль российской армии имени Александрова. Он выступит на главной сцене 12 июня. Также на фестивале выступят победители конкурса песни «Россия – это мы». Это 24 исполнителя из Мариуполя, Севастополя, Симферополя, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, Нижнего Новгорода и других городов. Все четыре дня они будут выступать на отдельной сцене. В этом году мы не обошли стороной и 80-летие Победы. Мы создадим историческую военную территорию. Вспомним там о всех победах, которые были у России за последние века. Появится специальный временный мемориал со звездой размером 80 сантиметров. Внутри этой звезды будет гореть огонь. Мы его зажжем от специальной капсулы от вечного огня в центре города, перенесем этот огонь на территорию фестиваля. Все четыре дня там будет вахта памяти, почетный караул. Будет много мероприятий, посвященных семьям. Например, регистрации браков прямо на территории фестиваля. Также будет много детских локаций, – рассказал Максим Мазуровский.

Рекордным станет и количество зрителей, планирующих посетить фестиваль.

– В этом году «Воздух Карелии» вместит более десяти тысяч зрителей в день. Мы побили все рекорды по продажам билетов месяц назад. Огромное количество людей едет из других городов. Мы создаем палаточный городок, в том числе, с автодомами. Он будет благоустроен. Будет большая детская территория, – отметил Максим Разумовский.

Он добавил, что под фестиваль выделили территорию площадью девять гектар. В настоящий момент ее привели в порядок, вывезли мусор. Монтаж сцен начнется уже 3 июня.

Отдельное внимание уделили безопасности фестиваля. На нем будут работать сотрудники правоохранительных органов. Также на площадке фестиваля будут следить за чистотой волонтеры-экологи.