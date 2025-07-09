Более 100 безработных в Карелии открыли дело благодаря господдержке в 2025 году

Eдиновременная выплата может составлять до 400 тысяч рублей.

С начала года 142 безработных жителя Карелии получили единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела, из них 38 – в сфере строительства, производства и сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В ведомстве рассказали, что при поддержке службы занятости безработные соискатели организовали бизнес по направлениям: пчеловодство, производство мясных полуфабрикатов, производство мебели и деревянных изделий, сварочные работы, выпечка тортов и хлебобулочных изделий, работы по внутренней отделке помещений, штукатурные и электромонтажные работы, строительство зданий.

Так, начинающий предприниматель Александр Моложон занялся пчеловодством. Мужчина обратился за поддержкой в Кадровый центр Петрозаводска в качестве безработного, успешно защитил бизнес-план и получил единовременную финансовую помощь в размере 250 тысяч рублей. На эти деньги он приобрел пчелиные дома, медогонки, кормушки и другое необходимое оборудование.

Всего на бизнес-проекты бывших безработных из бюджета региона предусмотрено 51,3 миллиона рублей. Из них уже выплатили 28,5.