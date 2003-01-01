Более 100 детей с инвалидностью из Карелии отдохнули в санаториях в этом году

С начала года Отделение Социального фонда по Карелии выдало 102 путевки в санатории детям с инвалидностью и сопровождающим их родителям или опекунам.
На эти цели было направлено более 6,7 миллионов рублей, рассказали в Соцфонде. Напомним, путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются детям с инвалидностью, у которых родители или опекуны выбрали получение социальных услуг для ребенка в натуральной форме.
— Путевку можно получить исходя из медицинских рекомендаций, а профиль санатория должен соответствовать заболеванию ребенка. В этом году дети из нашей республики проходили санаторно-курортное лечение в Анапе, Ялте, Туапсе и Евпатории, — пояснила управляющий Отделением Социального фонда по Республике Карелия Юлия Ермакова.
Для оформления путевки родителям или официальным представителям ребенка необходимо получить в поликлинике справку по форме № 070-у, обратиться с заявлением о предоставлении путевки. Это можно сделать на портале госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по Республике Карелия или в МФЦ. Путевки предоставляются в порядке очередности. Проверить ее можно самостоятельно по номеру СНИЛС на региональной странице сайта СФР.
Длительность санаторно-курортного лечения для детей с инвалидностью составляет 21 день, а для детей с заболеваниями или последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней. Бесплатная путевка положена не только ребенку, но и сопровождающему его родителю или опекуну. Также Отделение СФР по Республике Карелия оплачивает проезд к месту лечения и обратно ребенку и его сопровождающему. Подробности можно узнать в контакт-центре по телефону — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).