Более 100 детей заразились коронавирусом в Карелии за минувшие сутки

За прошедшие сутки выявлены 105 новых случаев заражения коронавирусом у детей, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки в Карелии установлен новый рекорд по числу заражения новой коронавирусной инфекцией - 702 человека, В эту статистику входят 105 случаев заражения коронавирусом детей.

По данным на 30 января, число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 11 872. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 69 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11 457.