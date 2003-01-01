РЕКЛАМА
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
В Калининграде посмертно наградили жителя Карелии, который спас из воды мужчину с ребенком

13:15

Селянин из Медвежьегорского района украл у приятеля колбасу, кофе и косметичку

13:00

Школы могут появиться в российских больницах для тех, кто лежит более трех недель

12:40

В Карелии водителя-лихача лишили прав и отправили в военкомат

12:30

В Госдуме РФ оценили перспективы перехода к четырёхдневной рабочей неделе

12:20

В Петрозаводске 18-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

12:10

Более 100 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок и слуховых аппаратов получили жители Карелии

12:00

Копия одной из главных римских святынь побывала в Петрозаводске

11:45

В Петрозаводске нашли 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

11:30

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

11:20

В Петербурге прошел XI Международный форум объединенных культур

11:15

«Единая Россия» и две сенсации: в Карелии завершились муниципальные выборы

11:05

21-летний молодой человек погиб при падении из окна в Петрозаводске

11:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

10:50

В лесу в Прионежском районе разыскивают пропавшего мужчину

10:40

Петрозаводский музей запустил «кирпичные игры»

10:25

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы

10:10

В Матросах завершилось строительство фельдершско-акушерского пункта

09:50

Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации

09:25

Боксер из Карелии Роман Богданов стал чемпионом международного турнира

09:00

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

08:40

Под Петрозаводском две машины перевернулись после мощного столкновения

08:20

В Карелии поисковики разыскивают женщину, которая ушла в лес

08:00

На трассе «Кола» ограничат движение транспорта

07:40

С 15 сентября в Китае вводится пробный безвизовый режим для россиян

07:20

«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

07:00

Деревянное здание загорелось в Беломорске

06:40

Грузовой автомобиль с прицепом вылетел с дороги в Карелии

21:00

В Петрозаводске завершился сезон «Открытого пианино» в Ротонде

20:00

Больше трёх миллионов рублей потеряли жители Карелии из-за мошенников

18:30

Более 30 ДТП с участием диких животных зафиксировали в Карелии с начала года

17:40

Человек погиб на пожаре в Петрозаводске

16:05

Мужчина утонул во время рыбалки в Карелии

15:30

В Карелии проходит основной день голосования на муниципальных выборах

14:20

Петрозаводские спасатели вывели из леса мужчину с внучкой

13:50

Фестиваль «Алые паруса над Онего» прошёл в Петрозаводске

13:30

В Карелии поисковики вывели из леса пенсионерку, которая заблудилась

12:30

В Ленинградской области при сходе с рельсов тепловоза погиб машинист

11:40

Жителей Карелии приглашают на закрытие сезона «Открытого пианино»

11:10

Две бани и сарай горели в Прионежском районе

10:30

В Кеми полыхало деревянное здание

09:50

Карелия лидирует по заболеваемости раком в России

09:20

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

08:40

Жителям Карелии предлагают стать волонтёрами на легкоатлетическом кроссе

07:30

Беспилотники атаковали соседний с Карелией регион

04:08

Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве рядом с Карелией

03:03

«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

00:10
Более 100 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок и слуховых аппаратов получили жители Карелии
Сегодня 12:00 Общество
Поделиться

С начала года отделение Соцфонда России по Карелии оформило более 5 тысяч электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации.

фото: © ТАСС/Антон Новодережкин

Электронный сертификат позволяет самостоятельно покупать средства реабилитации. В ведомстве подчеркивают, что можно выбрать конкретную модель изделия.

— Обратиться с заявлением можно как в клиентской службе ОСФР, так и на портале госуслуг. Срок оформления сертификата — 10 дней, а период действия — 12 месяцев. Для получения электронного сертификата обязательным условием является наличие у получателя услуги действующей карты МИР. Это необходимо для идентификации владельца электронного сертификата в момент оформления покупки и перевода средств из казначейства продавцу, — говорят в ведомстве.

Работает электронный сертификат практически так же, как и обычная банковская карта: им можно мгновенно оплатить выбранный товар. Воспользоваться сертификатом можно как на маркетплейсах (онлайн-магазинах), так и в оффлайн-магазинах или торгово-сервисных предприятиях.

— С этого года в Карелии расширен перечень точек продаж, которые подключены к системе электронного сертификата. Приобрести товары теперь можно в восьми магазинах, которые реализуют ортопедическую обувь для взрослых и детей, трости, ходунки, кресла-стулья с санитарным оснащением, слуховые аппараты и много другое, — отметила управляющий Отделением СФР по Карелии Юлия Ермакова.

Ознакомиться со списком магазинов, которые принимают электронные сертификаты, можно в электронном каталоге ТСР на сайте Социального фонда России, во вкладке «Точки продаж на карте».

Напомним, что электронный сертификат — не единственный способ получения технических средств реабилитации. В ведомстве при желании выдают на руки и сами изделия.  Но сроки могут быть значительно выше, поскольку зависят они от наличия госконтракта на поставку конкретного оборудования.

Получить консультацию по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации можно по телефону Отделения СФР по Республике Карелия (8-8142)-79-10-38 по будням с 09.00 до 12.00 или по телефону единого контакт-центра 8-800-100-0001.

В Калининграде посмертно наградили жителя Карелии, который спас из воды мужчину с ребенком
13:15 Общество
Селянин из Медвежьегорского района украл у приятеля колбасу, кофе и косметичку
13:00 Криминал
Школы могут появиться в российских больницах для тех, кто лежит более трех недель
12:40 Общество
В Карелии водителя-лихача лишили прав и отправили в военкомат
12:30 Дорожная хроника
В Госдуме РФ оценили перспективы перехода к четырёхдневной рабочей неделе
12:20 Общество
