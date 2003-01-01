Более 100 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок и слуховых аппаратов получили жители Карелии

С начала года отделение Соцфонда России по Карелии оформило более 5 тысяч электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации.

Электронный сертификат позволяет самостоятельно покупать средства реабилитации. В ведомстве подчеркивают, что можно выбрать конкретную модель изделия.

— Обратиться с заявлением можно как в клиентской службе ОСФР, так и на портале госуслуг. Срок оформления сертификата — 10 дней, а период действия — 12 месяцев. Для получения электронного сертификата обязательным условием является наличие у получателя услуги действующей карты МИР. Это необходимо для идентификации владельца электронного сертификата в момент оформления покупки и перевода средств из казначейства продавцу, — говорят в ведомстве.

Работает электронный сертификат практически так же, как и обычная банковская карта: им можно мгновенно оплатить выбранный товар. Воспользоваться сертификатом можно как на маркетплейсах (онлайн-магазинах), так и в оффлайн-магазинах или торгово-сервисных предприятиях.

— С этого года в Карелии расширен перечень точек продаж, которые подключены к системе электронного сертификата. Приобрести товары теперь можно в восьми магазинах, которые реализуют ортопедическую обувь для взрослых и детей, трости, ходунки, кресла-стулья с санитарным оснащением, слуховые аппараты и много другое, — отметила управляющий Отделением СФР по Карелии Юлия Ермакова.

Ознакомиться со списком магазинов, которые принимают электронные сертификаты, можно в электронном каталоге ТСР на сайте Социального фонда России, во вкладке «Точки продаж на карте».

Напомним, что электронный сертификат — не единственный способ получения технических средств реабилитации. В ведомстве при желании выдают на руки и сами изделия. Но сроки могут быть значительно выше, поскольку зависят они от наличия госконтракта на поставку конкретного оборудования.

Получить консультацию по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации можно по телефону Отделения СФР по Республике Карелия (8-8142)-79-10-38 по будням с 09.00 до 12.00 или по телефону единого контакт-центра 8-800-100-0001.