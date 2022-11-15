Более 100 семей соотечественников переехали в Карелию по программе переселения

Управлением МВД Карелии реализуется государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», сообщили в ведомстве.

За 10 месяцев Управление по вопросам миграции МВД Карелии принято 112 заявок об участии в госпрограмме. Более 100 семей уже прибыли в республику.

Одна из участниц программы переселения, 24-летняя Анастасия Дятленко, приехала в Карелию чуть больше двух месяцев назад из Донецкой области. Ранее, еще в 2014 году, в Петрозаводск перебралась ее близкая родственница, которая и помогла Анастасии устроиться на новом месте сейчас. Последние несколько лет девушка жила в Донецке и работала в фармакологической отрасли. В этом году Анастасия окончила Донецкий медицинский университет и, уже будучи дипломированным специалистом, решилась на переезд. С сентября 2022 года она является участником Государственной программы, оказывающей помощь соотечественникам по переселению.

Сотрудники Управление по вопросам миграции МВД Карелии помогли ей оформить все необходимые документы, затем молодая женщина получила от государства финансовую помощь и без труда устроилась на работу. В настоящее время Анастасия Дятленко работает провизором в одной из аптек Петрозаводска.

Чтобы стать участником программы, необходимо свободно владеть русским языком, иметь образование по профессии, востребованной на региональном рынке труда, иметь желание постоянно проживать в нашей республике и осуществлять трудовую либо предпринимательскую деятельность. Карелия готова принять и тех, кто переселяются с целью получения высшего и среднего профессионального образования по дефицитным на рынке труда специальностям.

Программа дает возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и в короткие сроки. Помимо этого, для участников программы и членов их семей предусмотрены меры государственной поддержки, в том числе финансовые.