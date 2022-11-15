Реклама
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15

Более 100 семей соотечественников переехали в Карелию по программе переселения

Новости. Общество
09:22, 16 Ноября 2022
фото: Ирина Меркова/"Столица на Онего"

Новости партнеров

Управлением МВД Карелии реализуется государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», сообщили в ведомстве.

За 10 месяцев Управление по вопросам миграции МВД Карелии принято 112 заявок об участии в госпрограмме. Более 100 семей уже прибыли в республику.

Одна из участниц программы переселения, 24-летняя Анастасия Дятленко, приехала в Карелию чуть больше двух месяцев назад из Донецкой области. Ранее, еще в 2014 году, в Петрозаводск перебралась ее близкая родственница, которая и помогла Анастасии устроиться на новом месте сейчас. Последние несколько лет девушка жила в Донецке и работала в фармакологической отрасли. В этом году Анастасия окончила Донецкий медицинский университет и, уже будучи дипломированным специалистом, решилась на переезд. С сентября 2022 года она является участником Государственной программы, оказывающей помощь соотечественникам по переселению.

Сотрудники Управление по вопросам миграции МВД Карелии помогли ей оформить все необходимые документы, затем молодая женщина получила от государства финансовую помощь и без труда устроилась на работу. В настоящее время Анастасия Дятленко работает провизором в одной из аптек Петрозаводска. 

Чтобы стать участником программы, необходимо свободно владеть русским языком, иметь образование по профессии, востребованной на региональном рынке труда, иметь желание постоянно проживать в нашей республике и осуществлять трудовую либо предпринимательскую деятельность. Карелия готова принять и тех, кто переселяются с целью получения высшего и среднего профессионального образования по дефицитным на рынке труда специальностям.

Программа дает возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и в короткие сроки. Помимо этого, для участников программы и членов их семей предусмотрены меры государственной поддержки, в том числе финансовые.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.11.2022, 07:30
Добровольцев из Карелии уволили из воинских частей за пьянство
15.11.2022, 06:40
Взрывчатку в подошве ботинок главы Минтранса Карелии Сергея Щебекина в аэропорту не обнаружили
11.11.2022, 07:20
«Крысы подкапотные»: жители Петрозаводска советуют, как избавиться от грызунов в авто
10.11.2022, 07:15
Стало известно, почему добровольцы из отрядов «Ладога» и «Онего» не получили обещанные 300 тысяч
13.11.2022, 00:10
Начались поставки в Россию японских и европейских автомобилей, которые никогда сюда не привозили
09.11.2022, 21:53
Военком Карелии разъяснил, почему продолжают приходить повестки после завершения мобилизации

Аналитика

15.11.2022 14:50
Тема недели
Модернизация и развитие: как изменится Октябрьский район Петрозаводска
В Петрозаводске стартовал первый этап комплексного развития Октябрьского района — замена инженерных сетей.
«Бизнес как-то выворачивается»
14.11.2022 14:38
Экономика падает, а доходы растут?
10.11.2022 15:00
Неювелирная работа
09.11.2022 15:26
Вменяем или психически нездоров?
03.11.2022 13:39
Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность
01.11.2022 09:00
Деньги не пахнут?
31.10.2022 08:30
Вся аналитика

Чтиво

14.11.2022 15:09
Без политики
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
Распоряжение о награде подписал председатель правительства России Михаил Мишустин
«Стать звездой в Петрозаводске невозможно»
11.11.2022 13:16
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
03.11.2022 16:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.