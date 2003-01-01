Реклама на сайте
Более 100 тысяч жителей Карелии вакцинировались от гриппа
Сегодня 08:40 Общество
Поделиться

В Карелии продолжается вакцинация от гриппа.

фото: © Минздрав Карелии

По данным министерства здравоохранения республики, прививки сделали порядка 109 тысяч человек — это более трети от общего плана по вакцинации. Среди привившихся свыше 38,5 тысяч детей.

За последнюю неделю темпы вакцинации выросли. Если на прошлой неделе привились 26 тысяч человек, то за последние семь дней — более 41 тысячи.

Среди медработников прививки сделали более 70%, а среди работников образования — почти 55%.

Сделать прививку можно в поликлиниках или в мобильных пунктах вакцинации. В Петрозаводске они работают у торгового центра «Главный» на Мелентьевой, в ТРК «Лотос Плаза» на Лесном проспекте, у гипермаркета «Магнит» на Ровио, а также в здравпункте ПетрГУ на Герцена. В мобильных пунктах привились около 7000 человек. В районах республики также работают выездные бригады.

В Минздраве заверили, что вакцины для всех желающих достаточно.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России также зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ. В Карелии превышен эпидпорог по ОРВИ среди детей. Среди респираторных вирусов на минувшей неделе зафиксированы 18 случаев заболевания COVID-19. Вирусы гриппа не обнаружены.

 

