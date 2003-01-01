Более 1000 молодых сосен посадили в Суоярвском округе

Деревья посадили участники всероссийской акции «Сохраним лес» в Суоярвском округе на прошлой неделе.

К замечательной инициативе, проведенной в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», присоединились сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии и Суоярвского лесничества, Кареллесхоза, Администрации округа, Движения первых, ПАО «Газпром».



Как рассказали в Минприроды Карелии новые деревья посадили на территории бывшей свалки. Сеянцы были бережно выращены и предоставлены для акции специалистами Кареллесхоза.

— Я первый раз принимаю участие в акции «Сохраним лес». Я считаю, что это очень полезное занятие для леса и для нас всех, — поделилась своими впечатлениями об акции школьница и активистка Движения первых Ирина Кулакова.