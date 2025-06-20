Более 1000 подростков устроились на работу в Карелии в этом году

Школьники совмещают работу с учебой.

С начала года более 1000 подростков в Карелии приступили к работе в свободное от учебы время по направлению службы занятости. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики.

Ребята трудятся в школах, спортивных комплексах, на местных предприятиях и фермах. Средняя зарплата подростков — от 3 и до 37 тысяч рублей. От службы занятости каждый школьник получает к зарплате дополнительно от 3,4 до 4,2 тысячи рублей.

В ведомстве отметили, что до конца года в Карелии планируется трудоустроить около 2000 подростков.

В прошлом году на предприятиях и в организациях республики нашли работу 1705 ребят, а средний уровень заработной платы в месяц составил 22,5 тысяч рублей.