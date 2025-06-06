Более 1000 спортсменов из 125 городов страны соберет фестиваль KareliaTri-2025 в Петрозаводске

В Центре спортивной подготовки анонсировали программу соревнований.

5 и 6 июля на Онежской набережной в Петрозаводске пройдет четвертый спортивный фестиваль KareliaTri.



Как рассказали в Центре спортивной подготовки, в первый день с 08:00 до 14:00 будут проходить заплывы в открытой воде, взрослые и детские забеги, скандинавская ходьба.



Во второй день с 08:00 до 16:00 будут соревноваться триатлеты-любители. Им предстоит проплыть, проехать на велосипеде и пробежать в сумме 51,5км (олимпийская дистанция) или 113 км (полужелезная дистанция).

– Участники будут покорять воды Онежского озера. Далее – пересядут на велосипед и проедут несколько десятков километров по улицам города: от улицы Онежской Флотилии до набережной Варкауса. Завершится состязание беговым этапом по набережной Онежского озера, – рассказали в центре.



Всего в фестивале примут участие более 1000 спортсменов из 125 городов России – от 1 года до 72 лет.