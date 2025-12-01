Более 108 млн рублей дополнительно направят на ремонт региональных дорог Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков внёс в парламент Карелии поправки в проект закона о бюджете и предложил увеличить финансирование ключевых направлений в 2026 году.
Как рассказали в Минтрансе РК, за счет данных средств планируется выполнить дополнительные ремонтные работы на автодорогах регионального значения, что позволит увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, отвечающих нормативным требованиям.
Так, указанные средства будут направлены на приведение участков трасс Кола — Калевала — Лонка (с 0 км по 23 км), Олонец — Питкяранта — Леппясилта (65 по 73 км), Войница — Вокнаволок — Костомукша (с 55 по 83 км). Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по ремонту автодорог и повышению безопасности дорожного движения на них в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Республике Карелия в 2026 году, составит 4,6 млрд рублей, в том числе из них более 2,0 млрд рублей удалось получить из федерального бюджета.
Предложенные изменения депутаты рассмотрят на заседании Законодательного собрания Карелии 4 декабря во втором и третьем, окончательном, чтении.