«Рыбкин рисует, как будто заборы красит»: работы наив-художника из Петрозаводска покоряют новые высоты
01 декабря, 19:10 Статьи
«Мы видим это вовремя»: как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения
30 ноября, 17:31 Статьи
«По-братски»: о туристах, оленях и электрофорной машине любви
28 ноября, 19:11 Статьи
Температура выше нормы: Гидрометцентр России рассказал о погоде в декабре

10:01

Студентка-медик из Петрозаводска перевела мошенникам более 4 миллионов рублей

09:34

Укушенный клещом Сева из Карелии вместе с мамой приступил к тренировкам с мячом

08:59

На севере Карелии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

08:39

Петрозаводский библиотекарь поборется за звание лучшего на всероссийском финале в Москве

08:20

Правительство одобрило механизм продажи объектов культурного наследия вместе с землей

08:00

Более 108 млн рублей дополнительно направят на ремонт региональных дорог Карелии

07:40

Петербургские артисты сделали петрозаводских детей героями спектакля «Конек-Горбунок»

07:18

Стало известно, какие работы выполнены в ходе капремонта в поликлинике №2 в Петрозаводске

06:58

Работники Вяртсильского метизного завода сообщили об остановке работы предприятия и массовых сокращениях

06:40

В Госдуме прокомментировали информацию о возможной отмене маткапитала на первого ребенка

00:10

Водителя зажало в кабине после съезда в кювет двух фур на севере Карелии

23:41

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

22:20

Экс-депутат Сергей Пирожников рассказал, какой бизнес сохранил в Карелии

21:15

Петрозаводские врачи удалили пациенту камень через три маленьких отверстия

20:32

В Петрозаводске запретили выходить на лёд

20:01

Известный российский коллекционер приобрел десять картин карельского наив-художника

19:15

Артур Парфенчиков передал ключи от новых автомобилей ветеранам СВО в Петрозаводске

18:35

Более 30 поправок, в том числе по статусу Кургана, внесено в Генплан Петрозаводска

18:08

Количество заболевших ОРВИ продолжает расти в Карелии

17:44

Количество заражённых ВИЧ-инфекцией в Карелии уменьшилось до двух тысяч человек

17:23

Мокрый снег и потепление до +4℃ обещают в Карелии 2 декабря

17:02

Утвержден график выплат пенсий и детских пособий в декабре в Карелии

16:42

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

16:22

Старейшая жительница России умерла на 115-м году жизни

16:00

На площади Кирова в Петрозаводске начался монтаж главной новогодней ели

15:48

Элиссан Шандалович провел прием граждан

15:42

Десять автобусов закупят для Петрозаводска до конца года

15:36

Связь для севера: в карельский поселок Малиновая Варакка пришел высокоскоростной интернет

15:26

Стартовала продажа билетов на субсидированные рейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды

15:21

Петрозаводчанка потеряла более 1,1 млн рублей из-за мошенников

15:01

В России могут ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков

14:45

Следком заинтересовался обрушением части колонны недавно отремонтированного музея в Сегеже

14:34

В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек из приюта

14:17

В Карелии прошел «самый жаркий танцевальный чемпионат на севере»

13:52

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электричества в начале декабря

13:21

Пять человек человек пострадали в ДТП на трассах Карелии в выходные

13:09

Скончалась заслуженный врач Карелии, психиатр Светлана Герасёва

12:49

В Петрозаводске за выходные отстранили от управление 13 водителей

12:19

В Карелии на конькобежном стадионе заменяют устаревшую систему освещения для занятий вечерним спортом

12:02

Ольга Шмаеник предложила направить на ремонт двух дорог в Пряже почти 39 млн рублей

11:55

Путин подписал указ об отмене виз для туристов из Китая

11:48

В Карелии на мужчину завели два уголовных дела за хранение пороха и патронов

11:32

В Карелии с начала года падение в обрабатывающей промышленности, но рост производства металлоконструкций и крошки

11:10

На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек 2025 года

10:59

Пьяный водитель устроил ДТП на Лососинском шоссе в Петрозаводске

10:48

Ученые ПетрГУ разработали антистресс для рыб

10:32

44-летнего мужчину сбили в Петрозаводске

10:16

В Суоярви горел расселенный многоквартирный дом

09:55

Мошенники обманули школьницу из Петрозаводска под предлогом бонусов в игре

09:31

Финляндия планирует использовать спутники для наблюдения за границей с Россией

08:59

Стало известно, когда в Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову

08:39

Экс-депутат Заксобрания Карелии, бизнесмен Сергей Пирожников рассказал Forbes, что продал «Купибилет»

08:19

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со спидом

08:03

В Петрозаводске покажут фильмы Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

07:42

Северные районы Карелии 1 декабря ждут снегопады

07:22

Сортавальские конькобежцы смогут тренироваться в темное время суток

07:01

В Минпросвещения заявили о рекордном интересе школьников к учебе в колледжах

06:41

«Было предостаточно времени…» Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о будущем WhatsApp*

Более 108 млн рублей дополнительно направят на ремонт региональных дорог Карелии
Сегодня 07:40 Благоустройство
Глава Карелии Артур Парфенчиков внёс в парламент Карелии поправки в проект закона о бюджете и предложил увеличить финансирование ключевых направлений в 2026 году.

фото: © Минтранс РК

Как рассказали в Минтрансе РК, за счет данных средств планируется выполнить дополнительные ремонтные работы на автодорогах регионального значения, что позволит увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, отвечающих нормативным требованиям.

Так, указанные средства будут направлены на приведение участков трасс Кола — Калевала — Лонка (с 0 км по 23 км), Олонец — Питкяранта — Леппясилта (65 по 73 км), Войница — Вокнаволок — Костомукша (с 55 по 83 км). Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по ремонту автодорог и повышению безопасности дорожного движения на них в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Республике Карелия в 2026 году, составит 4,6 млрд рублей, в том числе из них более 2,0 млрд рублей удалось получить из федерального бюджета.

Предложенные изменения депутаты рассмотрят на заседании Законодательного собрания Карелии 4 декабря во втором и третьем, окончательном, чтении.

Юбилейный двадцатый танцевальный чемпионат "NORTHERN CHAMP. Север - место силы" прошел в Петрозаводске
Неделя моды и дизайна "Дыхание Карелии" стартовала в Петрозаводске
Ветераны "Спартака" сыграли товарищеский матч против петрозаводской любительской команды
В Национальном театре Карелии прошел закрытый предпоказ нового спектакля «Леди Макбет Мценского уезда»
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

