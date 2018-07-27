Более 11 тысяч нарушений федеральных законов выявлены в Карелии

В прокуратуре Карелии подвели итоги работы ведомства в первом полугодии.

"При осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства выявлено 11,4 тыс. нарушений закона, по всем приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, по результатам принятых органами прокуратуры мер была погашена задолженность по зарплате на 54,6 млн рублей перед 1,8 тысячи работников.

В целях снижения административного давления на бизнес прокуроры руководителям органов контроля различного уровня внесли 80 представлений, по результатам рассмотрения которых 40 должностных лиц привлечены к дисциплинарной, 13 - к административной ответственности.