Более 11 тысяч нарушений федеральных законов выявлены в Карелии

По теме
Загрузка...
В прокуратуре Карелии подвели итоги работы ведомства в первом полугодии.
"При осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства выявлено 11,4 тыс. нарушений закона, по всем приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, по результатам принятых органами прокуратуры мер была погашена задолженность по зарплате на 54,6 млн рублей перед 1,8 тысячи работников.
В целях снижения административного давления на бизнес прокуроры руководителям органов контроля различного уровня внесли 80 представлений, по результатам рассмотрения которых 40 должностных лиц привлечены к дисциплинарной, 13 - к административной ответственности.
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
24.07.2018, 09:17
23.07.2018, 09:03
23.07.2018, 16:50
22.07.2018, 16:40
Аналитика
26.07.2018 16:40
Обществоведение
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
25.07.2018 13:29
23.07.2018 12:49
23.07.2018 12:26
23.07.2018 10:20
Чтиво
26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
25.07.2018 15:46
13.07.2018 13:29
Комментарии