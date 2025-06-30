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Более 110 алкогольных магазинов закроют в Карелии

Новости. Общество
16:35, 03 Июля 2025
фото: © Законодательное собрание РК

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Глава Карелии и депутаты Законодательного собрания подготовили законопроект, который ограничит торговлю алкогольной продукцией в регионе.

Ранее мы рассказывали о новом законопроекте, который призван навести порядок в сфере торговли алкоголем в республике. Сегодня, 3 июля, в Законодательном собрании прошел брифинг с участием депутатов, которые рассказали о планируемых изменениях и ответили на вопросы журналистов.

«Проект закона предусматривает, что с 1 марта 2026 года в республике начнет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов. Также под его действие попадут магазины, находящиеся в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые и не имеют отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции», — рассказал председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, член Комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Карелии Леонид Лиминчук.

Розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях будет допускаться только в магазинах общей площадью не менее 70 квадратных метров. То есть небольшие торговые точки ждет закрытие. По подсчетам депутатов речь идет о 114 заведениях. Лидерами среди районов станут Петрозаводск, Кондопожский и Сегежский районы — там закроются 43, 25 и 20 магазинов соответственно.

Депутаты рассказали, какие ожидают результаты, планируют ли использовать опыт Вологды, где работу алкомагазинов в будни сократили до двух часов, а также высказали мнение, не приведут ли эти меры к серьезному удару по бизнесу. 

Журналист «Столица на Онего» побывала на обсуждении проекта. Читайте материал

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