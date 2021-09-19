Более 11,5 тысячи сотрудников карельских предприятий присоединились к зарплатному проекту СберБанка с начала 2021 года

Более 150 тысяч жителей республики получают заработную плату на карты Сбербанка, из них порядка 97 тысяч — платежной системы «МИР».

Только с января по август текущего года участниками зарплатного проекта Сбербанка стали более 11,5 тысячи сотрудников карельских предприятий.

«В рамках зарплатных проектов банк обслуживает 17 тысяч организаций на всей территории республики. Приходя на обслуживание в Сбербанк, предприятия получают возможность управлять зачислениями в онлайн-банкинге и загружать реестры в 1С, а также поддержку персонального менеджера. Зарплатная карта для сотрудника — это бесплатное обслуживание счёта, льготные ставки и упрощённые схемы кредитования, специальные предложения от банка и компаний экосистемы Сбера», — отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Оформить карту для получения заработной платы можно в любом офисе Сбербанка или непосредственно на предприятии у персонального менеджера по зарплатным проектам. Те клиенты, у кого уже есть дебетовая карта Сбера, могут самостоятельно перевести ее в статус зарплатной. Для этого необходимо зайти в личный кабинет СберБанк Онлайн, выбрать действующую дебетовую карту Сбербанка, кликнуть в настройках на «Сделать карту зарплатной», сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления заработной платы банк подтвердит новый статус карты посредством СМС-уведомления.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк