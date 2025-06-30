Более 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Самозапрет можно будет поставить и через МФЦ.

За четыре месяца действия нового закона более 12 миллионов россиян воспользовались правом установить самозапрет на оформление кредитов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года. Граждане могут полностью или частично ограничить возможность брать займы в банках и микрофинансовых организациях.

Такую защиту особенно рекомендуют пожилым людям, чтобы уберечь их от действий мошенников. Оформить самозапрет можно через портал Госуслуг, а до конца лета эту услугу введут в МФЦ по всей стране.

Если человеку понадобятся кредитные средства, запрет можно снять после нескольких дней «периода охлаждения». эта мера помогает защититься от мошенников, которые могут оформить кредит на чужое имя, получив персональные данные обманным путем.